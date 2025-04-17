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Тибо Куртуа назвал виновного в вылете Реала из Лиги чемпионов

17 апреля 2025 10:52
Иван Крутогоров - Редактор
Куртуа раскритиковал Анчелотти из-за игры мадридского Реала
Тибо Куртуа перед игрой. Фото: Reuters/Juan Medina
Иван Крутогоров - Редактор

Мадридский "Реал" потерпел два поражения на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала". Испанская команда выбыла из плей-офф еврокубкового турнира на ранней стадии. 

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа остался недоволен действиями команды, сообщает Diario AS

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Тибо Куртуа пропустил 6 голов в двух поединках с "Арсеналом", но сумел отразить пенальти в исполнении Букайо Сака. Бельгийский голкипер выглядел разочарованным после вылета "Реала" из Лиги чемпионов. Ветеран испанской команды уверен, что она могла сыграть лучше. 

Тибо Куртуа
Тибо Куртуа отражает одиннадцатиметровый удар. Фото: Reuters/Susana Vera

Куртуа раскритиковал Анчелотти 

Голкипер "Реала" считает, что соперники "бланкос" привыкли к манере игры команды. Куртуа сокрушается, что в матчах с "Арсеналом" футболисты "бланкос" постоянно навешивали в чужую штрафную, но сейчас в "Реале" нет высоких игроков, способных откликнуться на подачу и точно пробить головой. В прошлом сезоне это делал Хоселу, который сейчас выступает в Катаре. 

"Вместо этих бесконечных навесов "Реалу" просто надо начать играть в футбол. Использовать комбинации, тренировать новые варианты развития атак, действовать как единая команда. Важно оставаться честным перед собой, нельзя играть так, как мы в матчах с "Арсеналом", — заявил Куртуа. 

В начале этого сезона главный тренер "Реала" Карло Анчелотти вернул Тибо Куртуа в ворота команды вместо украинца Андрея Лунина, который год назад вывел "бланкос" в финал Лиги чемпионов. 

Напомним, в мадридском "Реале" решили вопрос с увольнением наставника команды Карло Анчелотти. 

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