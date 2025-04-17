Куртуа раскритиковал Анчелотти из-за игры мадридского Реала

Тибо Куртуа назвал виновного в вылете Реала из Лиги чемпионов
Мадридский "Реал" потерпел два поражения на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала". Испанская команда выбыла из плей-офф еврокубкового турнира на ранней стадии.
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа остался недоволен действиями команды, сообщает Diario AS.
Тибо Куртуа пропустил 6 голов в двух поединках с "Арсеналом", но сумел отразить пенальти в исполнении Букайо Сака. Бельгийский голкипер выглядел разочарованным после вылета "Реала" из Лиги чемпионов. Ветеран испанской команды уверен, что она могла сыграть лучше.
Куртуа раскритиковал Анчелотти
Голкипер "Реала" считает, что соперники "бланкос" привыкли к манере игры команды. Куртуа сокрушается, что в матчах с "Арсеналом" футболисты "бланкос" постоянно навешивали в чужую штрафную, но сейчас в "Реале" нет высоких игроков, способных откликнуться на подачу и точно пробить головой. В прошлом сезоне это делал Хоселу, который сейчас выступает в Катаре.
"Вместо этих бесконечных навесов "Реалу" просто надо начать играть в футбол. Использовать комбинации, тренировать новые варианты развития атак, действовать как единая команда. Важно оставаться честным перед собой, нельзя играть так, как мы в матчах с "Арсеналом", — заявил Куртуа.
В начале этого сезона главный тренер "Реала" Карло Анчелотти вернул Тибо Куртуа в ворота команды вместо украинца Андрея Лунина, который год назад вывел "бланкос" в финал Лиги чемпионов.
Напомним, в мадридском "Реале" решили вопрос с увольнением наставника команды Карло Анчелотти.
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