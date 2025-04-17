Куртуа раскритиковал Анчелотти из-за игры мадридского Реала

Тибо Куртуа перед игрой. Фото: Reuters/Juan Medina

Мадридский "Реал" потерпел два поражения на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов от лондонского "Арсенала". Испанская команда выбыла из плей-офф еврокубкового турнира на ранней стадии.

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа остался недоволен действиями команды, сообщает Diario AS.

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Тибо Куртуа отражает одиннадцатиметровый удар. Фото: Reuters/Susana Vera

Куртуа раскритиковал Анчелотти

Голкипер "Реала" считает, что соперники "бланкос" привыкли к манере игры команды. Куртуа сокрушается, что в матчах с "Арсеналом" футболисты "бланкос" постоянно навешивали в чужую штрафную, но сейчас в "Реале" нет высоких игроков, способных откликнуться на подачу и точно пробить головой. В прошлом сезоне это делал Хоселу, который сейчас выступает в Катаре.

"Вместо этих бесконечных навесов "Реалу" просто надо начать играть в футбол. Использовать комбинации, тренировать новые варианты развития атак, действовать как единая команда. Важно оставаться честным перед собой, нельзя играть так, как мы в матчах с "Арсеналом", — заявил Куртуа.

В начале этого сезона главный тренер "Реала" Карло Анчелотти вернул Тибо Куртуа в ворота команды вместо украинца Андрея Лунина, который год назад вывел "бланкос" в финал Лиги чемпионов.

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