Артета пояснив, що йому сказали Анчелотті та Гвардіола

Мікель Артета в оточенні гравців "Арсеналу". Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридський "Реал" не зумів зломити опір "Арсеналу" та програв лондонській команді у повторному чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Іспанці забили супернику тільки один гол, хоча крім цього претендували на пенальті.

Тренери обох команд обмінялися репліками після фінального свистка головного судді, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Підопічні Мікеля Артети повторно обіграли "Реал", цього разу з рахунком 2:1 у Мадриді. "Арсенал" поліпшив шанси вийти у фіналі Ліги чемпіонів уперше за 19 років. Цій перемозі не завадило навіть піжонське виконання пенальті Букайо Сакі, з яким впорався Тібо Куртуа.

Що Артета почув від Анчелотті

Головний тренер "Арсеналу" зізнався в тому, що ніколи раніше не відчував настільки сильної гордості за своїх підопічних. Він назвав цей момент найкращим моментом у своїй тренерській кар'єрі.

Мікель Артета з Ріо Фердинандом. Фото: Reuters/Lee Smith

Мікель Артета не захотів виділяти когось із футболістів, оскільки для нього є важливим, що протягом обох чвертьфінальних матчів Ліги чемпіонів "каноніри" зіграли як єдине ціле. Тренер не засудив Букайо Саку за манеру бити пенальті, заявивши, що гравцеві просто забракло досвіду та холоднокровності.

Мікель Артета та Карло Анчелотті. Фото: Reuters/Lee Smith

Після фінального свистка Мікель Артета поспілкувався з Карло Анчелотті. Італійський наставник привітав колегу з перемогою та заявив, що "каноніри" абсолютно заслужено здобули дві перемоги. Тренер "Реала" побажав удачі "Арсеналу" в подальших матчах Ліги чемпіонів.

Також Мікель Артета визнав, що після перемоги над "Реалом" зателефонував наставнику "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі. Тренер "Арсеналу" заявив, що завдячує своїм успіхам тому, чого навчився під керівництвом каталонського наставника "містян". Артета назвав Гвардіолу своїм джерелом натхнення і заявив, що вдячний Хосепу за всі уроки в "Манчестер Сіті".

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