Артета объяснил, что ему сказали Анчелотти и Гвардиола

Микель Артета в окружении игроков "Арсенала". Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридский "Реал" не сумел сломить сопротивление "Арсенала" и проиграл лондонской команде в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. Испанцы забили сопернику только один гол, хотя помимо этого претендовали на пенальти.

Тренеры обеих команд обменялись репликами после финального свистка главного судьи, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Подопечные Микеля Артеты повторно обыграли "Реал", на этот раз со счетом 2:1 в Мадриде. "Арсенал" улучшил шансы выйти в финале Лиги чемпионов впервые за 19 лет. Этой победе не помешало даже пижонское исполнение пенальти Букайо Саки, с которым справился Тибо Куртуа.

Что Артета услышал от Анчелотти

Главный тренер "Арсенала" признался в том, что никогда раньше не испытывал настолько сильной гордости за своих подопечных. Он назвал этот момент лучшим моментом в своей тренерской карьере.

Микель Артета с Рио Фердинандом. Фото: Reuters/Lee Smith

Микель Артета не захотел выделять кого-то из футболистов, поскольку для него является важным, что на протяжение обоих четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов "канониры" сыграли как единое целое. Тренер не осудил Букайо Саку за манеру бить пенальти, заявив, что игроку просто не хватило опыта и хладнокровия.

Микель Артета и Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Lee Smith

После финального свистка Микель Артета пообщался с Карло Анчелотти. Итальянский наставник поздравил коллегу с победой и заявил, что "канониры" абсолютно заслуженно одержали две победы. Тренер "Реала" пожелал удачи "Арсеналу" в дальнейших матчах Лиги чемпионов.

Также Микель Артета признал, что после победы над "Реалом" позвонил наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле. Тренер "Арсенала" заявил, что обязан своим успехам тому, чему научился под руководством каталонского наставника "горожан". Артета назвал Гвардиолу своим источником вдохновения и заявил, что благодарен Хосепу за все уроки в "Манчестер Сити".

Напомним, мадридский "Реал" принял важное решение по поводу Карло Анчелотти после вылета команды из ЛЧ.

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