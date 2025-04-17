Арсенал потеснил Барселону в списке фаворитов Лиги чемпионов

Футболисты "Барселоны" перед матчем. Фото: Reuters/Thilo Schmuelgen

Поражение от дортмундской "Боруссии" в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов негативно повлияло на шансы "Барселоны" выиграть турнир. Каталонская команда больше не является фаворитом ЛЧ.

Суперкомпьютер выбрал нового главного претендента на победу в еврокубковом турнире, сообщает Opta Analyst.

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"Барселона" была фаворитом Лиги чемпионов перед стартом 1/4 плей-офф турнира. Однако каталонцы лишились этого статуса еще до того, как провели свой первый поединок на этой стадии против дортмундской "Боруссии" (4:0). Главным претендентом на трофей стал "Арсенал", разгромивший "Реал" (3:0). "Канониры" продолжают лидировать в этом списке.

Тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик и Гави. Фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Шансы команд на завоевание ЛЧ

Подопечные Микеля Артеты уверенно прошли "Реал" на пути к полуфиналу Лигу чемпионов. Новым соперником лондонской команды стал французский "ПСЖ". Несмотря на это, "Арсенал" возглавляет список фаворитов соревнования. Суперкомпьютер оценивает шансы команды Артеты завоевать Кубок чемпионов в 28,7%.

Александр Зинченко празднует победу с игроками "Арсенала". Фото: Reuters/Juan Medina

На втором месте в списке оказался миланский "Интер". Подопечные Симоне Индзаги сначала обыграли "Баварию" на выезде (2:1), а потом сыграли вничью с немцами дома (2:2). Это уже второй подряд выход "нерадзурри" в полуфинал ЛЧ. Шансы итальянской команды оцениваются в 25,5%.

"ПСЖ" не убедил суперкомпьютер своей игрой в матчах против "Астон Виллы". Сначала парижане победили англичан дома (3:1), затем уступили на выезде (2:3). Исход противостояния решил один гол, и французы оказались на третьем месте в списке фаворитов ЛЧ. Их шансы на победу оцениваются в 24%.

Список фаворитов Лиги чемпионов. Фото: скриншот Opta

А вот "Барселона" стала аутсайдером списка претендентов на победу в Лиге чемпионов. Каталонцы не было похожи сами на себя в ответной игре с "Боруссией" и проиграли в Дортмунде со счетом 1:3. Суперкомпьютер оценил шансы "сине-гранатовых" на победу в турнире не выше 21,8%.

Лига чемпионов вернется с полуфиналами уже 29 апреля.

Напомним, в мадридском "Реале" вынесли вердикт главному тренеру команды Карло Анчелотти.

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа раскритиковал команду из-за тактики на матчи 1/4 Лиги чемпионов с "Арсеналом".

Микель Артета объяснил, кому "Арсенал" обязан первым за долгое время выходом в полуфинал ЛЧ.

А защитник лондонской команды Александр Зинченко открыл ресторан, в котором уже побывал Артем Милевский.