Жена Тимощука объяснила причину отъезда игрока в Россию

Анатолий Тимощук на тренировке "Зенита". Фото: росСМИ

Бывшая супруга известного в прошлом украинского футболиста Анатолия Тимощука заявила, что он перешел в "Зенит" из "Шахтера" не ради денег. Надежда Навроцкая рассказала, как происходило подписание контракта с российским клубом.

Навроцкая помогла Тимощуку получить более выгодные условия в Санкт-Петербурге, сообщает BLIK.

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Воспитанник луцкой "Волыни" Анатолий Тимощук провел в "Шахтере" 10 лет, стал капитаном и символом донецкой команды. В 2007 году он перешел в российский "Зенит", и переговоры футболиста с представителями этого клуба происходили сложно.

Надежда Навроцкая во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Оскорбления от "Зенита" и сумма гонорара

Надежда Навроцкая призналась, что всю ночь изучала контракт, который россияне предложили Анатолию Тимощуку. В нем был пункт, согласно которому игрок не мог участвовать в благотворительных турнирах, если они происходили не под патронатом "Зенита". Однако отец полузащитника проводил детские соревнования на Волыни, в которых Тимощук регулярно играл.

Анатолий Тимощук в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

Жена футболист объяснила это представителям "Зенита", которые ответили: "Это возможно, если на турнире не будет "бандеровцев". Навроцкая напомнила, что Анатолий родился и вырос на Волыни, после чего оскорбленные представители украинца вышли из переговоров.

Юристы "Зенита" звонили игроку и в клуб, просили продолжить обсуждение контракта и предложили полузащитнику еще более выгодные условия. Зарплата Тимощука в "Шахтере" составляла 1 млн евро, в "Зените" ему платили в три раза больше. Однако Навроцкая заявил, что ее муж уехал в Россию не ради денег. Он мечтал поиграть в европейском клубе, но кроме "Зенита" других интересных предложений не было.

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая развелись в 2016 году. Сейчас тренер "Зенита" женат на россиянке, пара воспитывает двоих детей.

Напомним, донецкий "Шахтер" уже летом пригласит нового главного тренера, он приедет в Украину из Турции.

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