Жена Тимощука объяснила причину отъезда игрока в Россию

Экс-жена Тимощука призналась, почему футболист переехал в Россию
Бывшая супруга известного в прошлом украинского футболиста Анатолия Тимощука заявила, что он перешел в "Зенит" из "Шахтера" не ради денег. Надежда Навроцкая рассказала, как происходило подписание контракта с российским клубом.
Навроцкая помогла Тимощуку получить более выгодные условия в Санкт-Петербурге, сообщает BLIK.
Воспитанник луцкой "Волыни" Анатолий Тимощук провел в "Шахтере" 10 лет, стал капитаном и символом донецкой команды. В 2007 году он перешел в российский "Зенит", и переговоры футболиста с представителями этого клуба происходили сложно.
Оскорбления от "Зенита" и сумма гонорара
Надежда Навроцкая призналась, что всю ночь изучала контракт, который россияне предложили Анатолию Тимощуку. В нем был пункт, согласно которому игрок не мог участвовать в благотворительных турнирах, если они происходили не под патронатом "Зенита". Однако отец полузащитника проводил детские соревнования на Волыни, в которых Тимощук регулярно играл.
Жена футболист объяснила это представителям "Зенита", которые ответили: "Это возможно, если на турнире не будет "бандеровцев". Навроцкая напомнила, что Анатолий родился и вырос на Волыни, после чего оскорбленные представители украинца вышли из переговоров.
Юристы "Зенита" звонили игроку и в клуб, просили продолжить обсуждение контракта и предложили полузащитнику еще более выгодные условия. Зарплата Тимощука в "Шахтере" составляла 1 млн евро, в "Зените" ему платили в три раза больше. Однако Навроцкая заявил, что ее муж уехал в Россию не ради денег. Он мечтал поиграть в европейском клубе, но кроме "Зенита" других интересных предложений не было.
Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая развелись в 2016 году. Сейчас тренер "Зенита" женат на россиянке, пара воспитывает двоих детей.
Напомним, донецкий "Шахтер" уже летом пригласит нового главного тренера, он приедет в Украину из Турции.
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