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Ексдружина Тимощука зізналася, чому футболіст переїхав до Росії

16 квітня 2025 14:53
Іван Крутогоров - Редактор
Дружина Тимощука пояснила причину від'їзду гравця до Росії
Анатолій Тимощук на тренуванні "Зеніту". Фото: росЗМІ
Іван Крутогоров - Редактор

Колишня дружина відомого в минулому українського футболіста Анатолія Тимощука заявила, що він перейшов у "Зеніт" із "Шахтаря" не заради грошей. Надія Навроцька розповіла, як відбувалося підписання контракту з російським клубом.

Навроцька допомогла Тимощуку отримати вигідніші умови в Санкт-Петербурзі, повідомляє BLIK.

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Вихованець луцької "Волині" Анатолій Тимощук провів у "Шахтарі" 10 років, став капітаном і символом донецької команди. У 2007 році він перейшов у російський "Зеніт", й переговори футболіста з представниками цього клубу відбувалися складно.

Надежда Навроцкая
Надія Навроцька під час інтерв'ю. Фото: скріншот YouTube

Образи від "Зеніту" та сума гонорару

Надія Навроцька зізналася, що всю ніч вивчала контракт, який росіяни запропонували Анатолію Тимощуку. У ньому був пункт, згідно з яким гравець не міг брати участь у благодійних турнірах, якщо вони відбувалися не під патронатом "Зеніту". Однак батько півзахисника проводив дитячі змагання на Волині, в яких Тимощук регулярно грав.

Анатолий Тимощук
Анатолій Тимощук у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

Дружина футболіста пояснила це представникам "Зеніту", які відповіли: "Це можливо, якщо на турнірі не буде "бандерівців". Навроцька нагадала, що Анатолій народився і виріс на Волині, після чого ображені представники українця вийшли з переговорів.

Юристи "Зеніту" дзвонили гравцеві та в клуб, просили продовжити обговорення контракту й запропонували півзахиснику ще більш вигідні умови. Зарплата Тимощука в "Шахтарі" становила 1 млн євро, у "Зеніті" йому платили втричі більше. Однак Навроцька заявила, що її чоловік поїхав до Росії не заради грошей. Він мріяв пограти в європейському клубі, але крім "Зеніту" інших цікавих пропозицій не було.

Анатолій Тимощук та Надія Навроцька розлучилися 2016 року. Зараз тренер "Зеніту" одружений з росіянкою, пара виховує двох дітей.

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