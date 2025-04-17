Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ексдружина Тимощука зізналася, чому він ненавидить Динамо arrow

Ексдружина Тимощука зізналася, чому він ненавидить Динамо

17 квітня 2025 22:39
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Тимощук з дитинства не любить Динамо через булінг у футбольній академії
Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук в дитячі роки був у академії київського "Динамо". З того часу він не любить киян.

Про це повідомила колишня дружина Тимощука Надія Навроцька в інтерв’ю blik.ua.

Реклама
Читайте також:
Анатолий Тимощук
Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Тимощук — жертва булінгу

Навроцька розповіла, що Тимощук ніколи б не перейшов до "Динамо", навіть якби мав таку можливість. Причиною став булінг в академії киян. Там з гравця, начебто знущалися боксери. Що робили боксери в футбольній академії вона не розповіла.

"Не знаю, чи була в нього перед переходом у "Шахтар" пропозиція від "Динамо", але Толік туди точно не перейшов би. У нього є дитяча травма. У дитинстві він був в інтернаті "Динамо". Разом з футболістами там жили боксери, які над ним знущалися, били і забирали їжу. Коротше, булили його. Через це в нього залишилася образа на "Динамо", — сказала Навроцька.

Анатолій Тимощук розлучився з Навроцькою у 2016 році. Нині тренер російського "Зеніта" одружений з громадянкою Росії, разом вони виховують двох доньок. Від першого шлюбу з Надією у нього доньки-близнючки Ноа та Міа.

Нагадаємо, наставник "Арсеналу" Мікель Артета відзначив перемогу над "Реалом".

У мадридському "Реалі" ухвалили рішення щодо Карло Анчелотті.

Воротар Тібо Куртуа назвав винних за поразку "Реала" від "Арсеналу".

Ламін Ямал розлютився на "Барселону", яка зрадила його.

футбол ФК Шахтар Динамо Анатолій Тимощук дружини футболістів
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама