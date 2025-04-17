Тимощук з дитинства не любить Динамо через булінг у футбольній академії

Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук в дитячі роки був у академії київського "Динамо". З того часу він не любить киян.

Про це повідомила колишня дружина Тимощука Надія Навроцька в інтерв’ю blik.ua.

Реклама

Читайте також:

Анатолій Тимощук. Фото: росЗМІ

Тимощук — жертва булінгу

Навроцька розповіла, що Тимощук ніколи б не перейшов до "Динамо", навіть якби мав таку можливість. Причиною став булінг в академії киян. Там з гравця, начебто знущалися боксери. Що робили боксери в футбольній академії вона не розповіла.

"Не знаю, чи була в нього перед переходом у "Шахтар" пропозиція від "Динамо", але Толік туди точно не перейшов би. У нього є дитяча травма. У дитинстві він був в інтернаті "Динамо". Разом з футболістами там жили боксери, які над ним знущалися, били і забирали їжу. Коротше, булили його. Через це в нього залишилася образа на "Динамо", — сказала Навроцька.

Анатолій Тимощук розлучився з Навроцькою у 2016 році. Нині тренер російського "Зеніта" одружений з громадянкою Росії, разом вони виховують двох доньок. Від першого шлюбу з Надією у нього доньки-близнючки Ноа та Міа.

Нагадаємо, наставник "Арсеналу" Мікель Артета відзначив перемогу над "Реалом".

У мадридському "Реалі" ухвалили рішення щодо Карло Анчелотті.

Воротар Тібо Куртуа назвав винних за поразку "Реала" від "Арсеналу".

Ламін Ямал розлютився на "Барселону", яка зрадила його.