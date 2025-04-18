Нещерет уже влітку може стати наступним трансфером Динамо

Гравці київського "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Керівництво київського "Динамо" може отримати пропозицію про трансфер ще одного воротаря. Слідом за продажем Георгія Бущана ймовірний відхід й Руслана Нещерета.

У молодого голкіпера з'являться декілька варіантів для продовження кар'єри, повідомляє Fanatik.

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Руслан Нещерет понад п'ять років чекав на шанс виграти конкуренцію за місце у воротах "Динамо", але зумів це зробити тільки після того, як Георгій Бущан поїхав до Саудівської Аравії. Однак 23-річний голкіпер незабаром може припинити виступи за київську команду та переїхати до Європи.

Руслан Нещерет демонструє гру у воротах. Фото: пресслужба "Динамо"

Які клуби цікавляться українцем

Контракт вихованця "Динамо" з клубом діє до літа 2027 року. Європейські команди давно стежать за Русланом Нещеретом, який став відомим ще кілька років тому за матчами проти "Барселони" в Лізі чемпіонів. Турецький "Бешикташ" шукає заміну Мерту Гюноку, і українець входить до списку потенційних новачків команди.

Руслан Нещерет роздає автографи. Фото: пресслужба "Динамо"

Також у послугах голкіпера "Динамо" зацікавлений італійський клуб "Комо", який влітку має намір стати активним гравцем на трансферному ринку. Важливо зазначити, що для обох клубів Нещерет не є фаворитом на позицію нового воротаря, проте "Динамо" може незабаром отримати пропозиції щодо продажу свого вихованця.

Орієнтовна трансферна вартість Нещерета становить 3 млн євро. У разі продажу голкіпера новим воротарем "Динамо" може стати Валентин Моргун або В'ячеслав Суркіс.

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