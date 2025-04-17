Бущан заробить понад 3,8 мільйона євро за контрактом із Аль-Шабабом

Джерело розкрило зарплату Бущана в Саудівській Аравії
Український воротар Георгій Бущан взимку перейшов з київського "Динамо" в "Аль-Шабаб" із Саудівської Аравії. Однією з причин трансферу називалась можлива велика зарплата гравця.
Портал Capology повідомив, яка зарплата у Бущана.
Скільки заробить Бущан
За інформацією джерела, воротар "Аль-Шабаба" за один сезон у Саудівській Аравії заробляє 1,53 млн євро.
Оскільки Бущан підписав контрат українця з "Аль-Шабабом" на 2,5 роки, то він заробить за цей час понад 3,8 млн євро.
Також зазначимо, що футболісти в Саудівській Аравії не сплачують податок на дохід й тому футболіст отримає майже всю суму.
Наразі "Аль-Шабаб" Бущана посідає шосте місце в чемпіонаті Саудівської Аравії, маючи в активі 49 очок.
В активі Бущана в Саудівській Аравії вісім матчів, у яких пропустив 16 м'ячів.
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