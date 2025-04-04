Гравець збірної України розкритикував Сергія Реброва

Тренер Сергій Ребров під час матчу. Фото: Reuters/Yves Herman

Уже влітку збірна України зіграє два товариські матчі. Головний тренер Сергій Ребров поступово змінює склад команди, і це подобається не всім футболістам.

Один із відомих українських гравців прямо заявив, що хоче повернутися до збірної України, повідомляє YouTube-канал "Циганик Live".

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Збірна України не змогла кваліфікуватися в елітний дивізіон Ліги націй. Команда Сергія Реброва готується до відбору на Кубок Світу-2026, у суперниках по групі опинилися Ісландія, Франція та Азербайджан. Тренерський штаб уже відмовився від послуг деяких гравців, і далеко не всі вони згодні з таким рішенням.

Георгій Бущан (праворуч) з Андрієм П'ятовим і Анатолієм Трубіним. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Хто хоче повернутися до збірної України

Колишній воротар київського "Динамо" Георгій Бущан не отримав виклик у національну команду перед матчами плей-оф Ліги націй із Бельгією. Раніше голкіпер стабільно входив до трійки воротарів, яких викликав Сергій Ребров.

Георгій Бущан у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Взимку Бущан перейшов до "Аль-Шабаба" з Саудівської Аравії. Георгій розповів, що відчуває сили продовжувати виступ за збірну України та готовий будь-якої миті приїхати до команди попри те, що дорога в один кінець може тривати кілька днів.

"Я дуже чекав цього виклику до збірної України. Коли я їздив у поїзді два дні, і потім після гри треба було їхати в збірну — я їхав. А зараз мене не викликали. Можливо, я вже старий для України й мене десь там потроху списують", — заявив Бущан.

Голкіпер підтвердив, що рішення Реброва його дуже засмутило. Бущан мріє продовжити кар'єру в збірній України.

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