Игрок сборной Украины раскритиковал Сергея Реброва

Тренер Сергей Ребров во время матча. Фото: Reuters/Yves Herman

Уже летом сборная Украины сыграет два товарищеских матча. Главный тренер Сергей Ребров постепенно меняет состав команды, и это нравится не всем футболистам.

Один из известных украинских игроков прямо заявил, что хочет вернуться в сборную Украины, сообщает YouTube-канал "Цыганык Live".

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Сборная Украины не смогла квалифицироваться в элитный дивизион Лиги наций. Команда Сергея Реброва готовится к отбору на Кубок Мира-2026, в соперниках по группе оказались Исландия, Франция и Азербайджан. Тренерский штаб уже отказался от услуг некоторых игроков, и далеко не все они согласны с таким решением.

Георгий Бущан (справа) с Андреем Пятовым и Анатолием Трубиным. Фото: instagram.com/georgiybuschan/

Кто хочет вернуться в сборную Украины

Бывший вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан не получил вызов в национальную команду перед матчами плей-офф Лиги наций с Бельгией. Раньше голкипер стабильно входил в тройку вратарей, которых вызывал Сергей Ребров.

Георгий Бущан в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Зимой Бущан перешел в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. Георгий рассказал, что чувствует силы продолжать выступление за сборную Украины и готов в любой момент приехать в команде несмотря на то, что дорога в один конец может занять несколько дней.

"Я очень ждал этого вызова в сборную Украины. Когда я ездил в поезде два дня, и потом после игры надо было ехать в сборную — я ехал. А сейчас меня не вызвали. Возможно, я уже стар для Украины и меня где-то там понемногу списывают", — заявил Бущан.

Голкипер подтвердил, что решение Реброва его очень расстроило. Бущан мечтает продолжить карьеру в сборной Украины.

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