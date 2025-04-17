Бущан заработает более 3,8 миллиона евро по контракту с Аль-Шабабом

Источник раскрыл зарплату Бущана в Саудовской Аравии
Украинский вратарь Георгий Бущан зимой перешел из киевского "Динамо" в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии. Одной из причин трансфера называлась возможная большая зарплата игрока.
Портал Capology сообщил, какая зарплата у Бущана.
Сколько заработает Бущан
По информации источника, вратарь "Аль-Шабаба" за один сезон в Саудовской Аравии зарабатывает 1,53 млн евро.
Поскольку Бущан подписал контракт украинца с "Аль-Шабабом" на 2,5 года, то он заработает за это время более 3,8 млн евро.
Также отметим, что футболисты в Саудовской Аравии не платят налог на доход и поэтому футболист получит почти всю сумму.
Сейчас "Аль-Шабаб" Бущана занимает шестое место в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 49 очков.
В активе Бущана в Саудовской Аравии восемь матчей, в которых пропустил 16 мячей.
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