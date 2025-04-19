Ярмоленко встановив досягнення, яке не сподобається Реброву

Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" продовжує впевнено йти до чемпіонського титулу в чемпіонаті України. Команда Олександра Шовковського розгромила "Оболонь" у матчі 25 туру.

Один із голів забив Андрій Ярмоленко, що дозволило йому встановити важливе досягнення, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 18 квітня, "Динамо" та "Оболонь" зіграли в Києві в рамках 25 туру чемпіонату України з футболу. "Біло-сині" здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0, голи забили Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат та Віталій Буяльський. Молодий форвард зміцнив лідерство у списку найкращих бомбардирів турніру, але гол ветерана "Динамо" виявився не менш важливим.

Андрій Ярмоленко забиває гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Досягнення Ярмоленка

Досвідчений футболіст "Динамо" набрав хорошу форму перед вирішальними матчами сезону. Цього разу 35-річний хавбек забив гол, який став для нього 113 в УПЛ у складі київської команди.

Сергій Ребров у 2025 році. Фото: УНІАН

Колишній форвард "Динамо" Сергій Ребров, який зараз тренує збірну України, ще недавно був одноосібним лідером у списку найкращих бомбардирів "біло-синіх" за всю історію чемпіонатів України. Тепер із ним зрівнявся Андрій Ярмоленко. Найближчим часом чинний футболіст може очолити цей список.

Найкращі бомбардири "Динамо" в УПЛ

Сергій Ребров — 113 м'ячів; Андрій Ярмоленко — 113; Максим Шацьких — 97; Андрій Шевченко — 83; Віктор Циганков — 77; Віталій Буяльський — 67; Віктор Леоненко — 61; Олег Гусєв — 58; Артем Мілевський — 57; Валентин Белькевич — 51.

Наступний матч у чемпіонаті України "Динамо" зіграє 27 квітня. Суперником київської команди стане донецький "Шахтар".

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