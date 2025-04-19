Ярмоленко установил достижение, которое не понравится Реброву

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" продолжает уверенно идти к чемпионскому титулу в чемпионате Украины. Команда Александра Шовковского разгромила "Оболонь" в матче 25 тура.

Один из голов забил Андрей Ярмоленко, что позволило ему установить важное достижение, сообщает портал Новини.LIVE.

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В пятницу, 18 апреля, "Динамо" и "Оболонь" сыграли в Киеве в рамках 25 тура чемпионата Украины по футболу. "Бело-синие" одержали уверенную победу со счетом 3:0, голы забили Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Виталий Буяльский. Молодой форвард упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира, но гол ветерана "Динамо" оказался не менее важен.

Андрей Ярмоленко забивает гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Достижение Ярмоленко

Опытный футболист "Динамо" набрал хорошую форму перед решающими матчами сезона. На этот раз 35-летний хавбек забил гол, который стал для него 113 в УПЛ в составе киевской команды.

Сергей Ребров в 2025 году. Фото: УНИАН

Бывший форвард "Динамо" Сергей Ребров, который сейчас тренирует сборную Украины, еще недавно был единоличным лидером в списке лучших бомбардиров "бело-синих" за всю историю чемпионатов Украины. Теперь с ним сравнялся Андрей Ярмоленко. В ближайшее время действующий футболист может возглавить этот список.

Лучшие бомбардиры "Динамо" в УПЛ

Сергей Ребров — 113 мячей; Андрей Ярмоленко — 113; Максим Шацких — 97; Андрей Шевченко — 83; Виктор Цыганков — 77; Виталий Буяльский — 67; Виктор Леоненко — 61; Олег Гусев — 58; Артем Милевский — 57; Валентин Белькевич — 51.

Следующий матч в чемпионате Украины "Динамо" сыграет 27 апреля. Соперником киевской команды станет донецкий "Шахтер".

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