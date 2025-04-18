Де Брюйне близок к подписанию контракта с английским клубом

Кевин Де Брюйне во время матча. Фото: Reuters/Peter Powell

Саудовский "Аль-Наср" и американский "Интер Майами" могут так и не дождаться Кевина Де Брюйне. У бельгийского хавбека есть возможность продолжить карьеру в Европе.

Лидер "Манчестер Сити" может перейти в другой английский клуб, сообщает Daily Mail.

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Кевин Де Брюйне завершит свой последний сезон в "Манчестер Сити" без трофеев. Он уже объявил об уходе из клуба, но этого могло и не быть. Бельгиец хотел остаться в команде, однако не сумел договориться с руководством клуба о новом контракте.

Где будет играть Де Брюйне

Информация о том, что 33-летний хавбек не выдерживает темп Премьер-лиги и хочет перейти в команду из более спокойного чемпионата, не соответствует действительности. Бельгийский футболист хочет продолжить карьеру на высшем уровне и не отказывается от возможности остаться в Англии.

Кевин Де Брюйне перед подачей углового. Фото: Reuters/Peter Powell

Претендентом на Де Брюйне в АПЛ стал "Ньюкасл". Главный тренер команды Эдди Хау заинтересован в опытном игроке наивысшего класса и считает, что бельгиец поможет "сорокам" вернуться на вершину английского футбола. Стороны готовы обсудить зарплату Кевина, если он перейдет в команду на правах свободного агента.

Также на Де Брюйне претендуют "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и "Интер" из американской MLS.

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