Де Брюйне близький до підписання контракту з англійським клубом

Кевін Де Брюйне під час матчу. Фото: Reuters/Peter Powell

Саудівський "Аль-Наср" та американський "Інтер Маямі" можуть так і не дочекатися Кевіна Де Брюйне. У бельгійського хавбека є можливість продовжити кар'єру в Європі.

Лідер "Манчестер Сіті" може перейти в інший англійський клуб, повідомляє Daily Mail.

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Кевін Де Брюйне завершить свій останній сезон у "Манчестер Сіті" без трофеїв. Він уже оголосив про відхід із клубу, але цього могло й не бути. Бельгієць хотів залишитися в команді, проте не зумів домовитися з керівництвом клубу про новий контракт.

Де гратиме Де Брюйне

Інформація про те, що 33-річний хавбек не витримує темп Прем'єр-ліги та хоче перейти в команду з більш спокійного чемпіонату, не відповідає дійсності. Бельгійський футболіст хоче продовжити кар'єру на найвищому рівні та не відмовляється від можливості залишитися в Англії.

Кевін Де Брюйне перед подачею кутового. Фото: Reuters/Peter Powell

Претендентом на Де Брюйне в АПЛ став "Ньюкасл". Головний тренер команди Едді Гау зацікавлений у досвідченому гравцеві найвищого класу і вважає, що бельгієць допоможе "сорокам" повернутися на вершину англійського футболу. Сторони готові обговорити зарплату Кевіна, якщо він перейде в команду на правах вільного агента.

Також на Де Брюйне претендують "Аль-Наср" із Саудівської Аравії та "Інтер" з американської MLS.

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