Раньери готов убрать Довбика из основного состава Ромы

Артем Довбик борется за мяч с Ренату Вейга. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Итальянская "Рома" готовится к важному матчу Серии А. Накануне поединка главный тренер команды Клаудио Раньери готовит внести серьезные изменения в стартовый состав "волков".

Одно из них коснется форварда сборной Украины Артема Довбика, сообщает Corriere dello Sport.

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Лидер атак "Ромы" Артем Довбик с большой долей вероятности не выйдет на поле в матче 33 тура Серии А против "Вероны", который состоится 19 апреля. Украинец не будет включен в стартовый состав "волков". Наставник команды Клаудио Раньери уже принял такое решение.

Артем Довбик с партнерами по команде. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Что произошло с Довбиком

У нападающего нет проблем с тренерским штабом команды, чего нельзя сказать о физическом состоянии украинца. На недавней тренировки "Ромы" Довбик получил мышечную травму, это произошло из-за физической усталости Артема.

Он быстро сможет восстановиться и вернуться на поле, однако в стартовом составе "волков" появится игрок сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов. Он регулярно меняет украинца на поле, но не может выиграть у него конкуренцию за место в основном составе.

После 32 матчей "Рома" занимает 7 место в турнирной таблице. Команда не проигрывала в пяти последних поединках.

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