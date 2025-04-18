Раньєрі готовий прибрати Довбіка з основного складу Роми

Артем Довбик бореться за м'яч із Ренату Вейга. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Італійська "Рома" готується до важливого матчу Серії А. Напередодні поєдинку головний тренер команди Клаудіо Раньєрі готує внести серйозні зміни до стартового складу "вовків".

Одна з них торкнеться форварда збірної України Артема Довбика, повідомляє Corriere dello Sport.

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Лідер атак "Роми" Артем Довбик з високою ймовірностю не вийде на поле в матчі 33 туру Серії А проти "Верони", який відбудеться 19 квітня. Українець не буде включений до стартового складу "вовків". Наставник команди Клаудіо Раньєрі вже ухвалив таке рішення.

Артем Довбик із партнерами по команді. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Що сталося з Довбиком

У нападника немає проблем із тренерським штабом команди, чого не можна сказати про фізичний стан українця. На нещодавньому тренуванні "Роми" Довбик отримав м'язову травму, це сталося через фізичну втому Артема.

Він швидко зможе відновитися і повернутися на поле, однак у стартовому складі "вовків" з'явиться гравець збірної Узбекистану Ельдор Шомуродов. Він регулярно змінює українця на полі, але не може виграти в нього конкуренцію за місце в основному складі.

Після 32 матчів "Рома" посідає 7 місце в турнірній таблиці. Команда не програвала в п'яти останніх поєдинках.

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