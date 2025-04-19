Роналду возвращается в Европу, на Криштиану претендуют два гранда

Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. Фото: Reuters

У Криштиану Роналду появилась новая амбициозная цель. Лидер команды "Аль-Наср" из Саудовской Аравии готовится к историческому трансферу.

Роналду в ближайшее время может вернуться в Европу, сообщает Sport Bible.

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Известный в арабском мире спортивный журналист Насир Джаббар сообщил о грядущем трансфере, который встряхнет мир футбола. Криштиану Роналду вернется в английскую Премьер-лигу, где когда-то стал звездой в составе "Манчестер Юнайтед". Однако португалец будет выступать не за "красных дьяволов", а за совсем другой клуб.

Кто претендует на Роналду

Португальский футболист мечтает принять участие в Клубном чемпионате мира. Этот турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025, и в нем примут участие 32 команды. За одну из них будет выступать Криштиану Роналду.

Полузащитник "Аль-Насра" собирается подписать краткомесячный контракт с известным клубом. Это будет либо "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, либо "Челси", в котором еще недавно выступал Михаил Мудрик. Представители португальского футболиста уже ведут переговоры с английскими клубами.

Криштиану Роналду во время матча. Фото: Reuters

Криштиану Роналду в феврале исполнилось уже 40 лет. В этом сезоне португальский футболист забил уже 30 голов и сделал 3 результативные передачи.

Напомним, уникального достижения добился и ветеран киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко.

А в мадридском "Реале" появится новый главный тренер, речь идет про известного специалиста.

Нынешний сезон "Реал" доигрывает на фоне серьезных скандалов в команде, игроки конфликтуют друг с другом и с тренерами.

После ухода из "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне может подписать контракт с другим английским клубом.