Маркевич назвав помилки Реброва у збірній України

Мирон Маркевич під час роботи в "Карпатах". Фото: УНІАН

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич оцінив гру команди в останніх матчах. Експерт не згоден із деякими рішеннями наставника "синьо-жовтих" Сергія Реброва.

Маркевич дав прогноз на виступ команди у відборі на чемпіонат світу-2026, повідомляє "Український футбол".

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Мирон Маркевич вважає, що у тренерського штабу "синьо-жовтих" хороший вибір футболістів. Це стосується виконавців як стартового складу, так і тих, хто може вийти на заміну. Однак збірній України не вистачає Михайла Мудрика.

Сергій Ребров спостерігає за грою команди. Фото: УНІАН

На думку Мирона Маркевича, Георгій Судаков не може замінити гравця "Челсі" на місці лівого вінгера. Півзахисник "Шахтаря" не ефективний на цій позиції, тренер команди Сергій Ребров має це зрозуміти. Тим паче, що там здатні зіграти Гуцуляк або Назаренко.

Мирон Маркевич керує тренуванням. Фото: УНІАН

Шанси збірної України у відборі на ЧС-2026

Восени підопічні Реброва почнуть виступи у кваліфікаційному раунді за право зіграти на Кубку Світу. У суперниках у "синьо-жовтих" будуть команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Маркевич упевнений, що українці зобов'язані боротися з цими супротивниками.

"Ми повинні посідати щонайменше друге місце, а в стикових матчах — як Бог дасть. Зрозуміло, що у Франції серйозний рівень, але у футболі всяке буває. Будемо сподіватися на позитивний результат", — пояснив Маркевич.

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