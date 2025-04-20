Маркевич назвал ошибки Реброва в сборной Украины

Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: УНИАН

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил игру команды в последних матчах. Эксперт не согласен с некоторыми решениями наставника "сине-желтых" Сергея Реброва.

Маркевич дал прогноз на выступление команды в отборе на чемпионат мира-2026, сообщает "Украинский футбол".

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Мирон Маркевич считает, что у тренерского штаба "сине-желтых" хороший выбор футболистов. Это касается исполнителей как стартового состава, так и тех, кто может выйти на замену. Однако сборной Украины не хватает Михаила Мудрика.

Сергей Ребров наблюдает за игрой команды. Фото: УНИАН

По мнению Мирона Маркевича, Георгий Судаков не может заменить игрока "Челси" на месте левого вингера. Полузащитник "Шахтера" не эффективен на этой позиции, тренер команды Сергей Ребров должен это понять. Тем более, что там способны сыграть Гуцуляк или Назаренко.

Мирон Маркевич руководит тренировкой. Фото: УНИАН

Шансы сборной Украины в отборе на ЧМ-2026

Осенью подопечные Реброва начнут выступления в квалификационном раунде за право сыграть на Кубке Мира. В соперниках у "сине-желтых" будут команды Франции, Азербайджана и Исландии. Маркевич уверен, что украинцы обязаны бороться с этими противниками.

"Мы должны занимать минимум второе место, а в стыковых матчах — как Бог даст. Понятно, что у Франции серьезный уровень, но в футболе всякое бывает. Будем надеяться на положительный результат", — объяснил Маркевич.

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