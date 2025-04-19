Суркис оценил перспективу продажи Шапаренко и Бражко

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал физическое состояние молодых футболистов команды. Он подтвердил, что "бело-синие" открыты к переговорам по поводу своих игроков.

Суркис объяснил, с чем связан спад в выступлении лидеров "Динамо" в интервью "ТаТоТаке".

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Проблемы Шапаренко и Бражко

Президент "бело-синих" подтвердил, что 26-летний Николай Шапаренко очень сильно переболел, у него было воспаление легких. Сейчас полузащитник набирает оптимальные кондиции.

Проблемы со здоровьем были и у 23-летнего Владимира Бражко. При этом Игорь Суркис подтвердил, что этот футболист будет играть и за "Динамо" в оставшихся матчах сезона, и за молодежную сборную Украины.

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Суркис не исключает того, что летом оба полузащитника покинут киевский клуб. По словам президента "Динамо", практически все игроки хотят поехать за границу. Если летом "бело-синие" получат предложения по трансферам Бражко и Шапаренко, клуб их рассмотрит.

"Но сделка должна устроить все стороны — и клубы, и футболистов. У нас было неплохое предложение по продаже Бражко, но потенциальный покупатель собирался выплачивать за него средства на протяжение пяти лет. Нам это не понравилось", — рассказал Суркис.

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