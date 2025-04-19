Суркис объяснил, в какой роли видит Ярмоленко в Динамо

Андрей Ярмоленко отмечает гол с партнерами по команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Оболонь" в матче чемпионата Украины. Президент "бело-синих" Игорь Суркис поделился мнением о лидерах команды и развитии украинского футбола.

Суркис сравнил одного из игроков "Динамо" с Олегом Лужным в интервью "ТаТоТаке".

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Игорь Суркис был в хорошем настроении после победы "Динамо" над "Оболонью". Президент "бело-синих" выразил надежду на то, что украинский футбол ждет скачок в развитии после окончания войны. Сейчас "Динамо" делает ставку на развитии молодежи. Суркис заверил, что в клубе много перспективных игроков, но в будущем киевляне будут приглашать качественных легионеров.

Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Лидер "Динамо" и его перспективы

Президент киевского клуба подтвердил, что у него состоялась беседа с Андреем Ярмоленко, который в конце сезона должен подписать с клубом новый контракт. Игорь Суркис хочет, чтобы 35-летний футболист играл за "Динамо" еще год или даже два. Глава "бело-синих" сравнил полузащитника с Олегом Лужным по степени влияния на команду и результаты.

"Возможно, Ярмоленко не хватает сил на полный матч, но его класс никуда не делся. У него нет никаких проблем со здоровьем. Ярмоленко лидер на поле, который нужен команде", — заявил Игорь Суркис.

Напомним, Андрей Ярмоленко готовится установить исторический рекорд в "Динамо".

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