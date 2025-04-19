Суркіс пояснив, у якій ролі бачить Ярмоленка в Динамо

Андрій Ярмоленко відзначає гол із партнерами по команді. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" впевнено обіграло "Оболонь" у матчі чемпіонату України. Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс поділився думкою про лідерів команди та розвиток українського футболу.

Суркіс порівняв одного з гравців "Динамо" з Олегом Лужним в інтерв'ю "ТаТоТаке".

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Ігор Суркіс був у гарному настрої після перемоги "Динамо" над "Оболонню". Президент "біло-синіх" висловив надію на те, що на український футбол чекає стрибок у розвитку після закінчення війни. Зараз "Динамо" робить ставку на розвиток молоді. Суркіс запевнив, що в клубі багато перспективних гравців, але в майбутньому кияни запрошуватимуть якісних легіонерів.

Ігор Суркіс відповідає на запитання. Фото: скріншот YouTube

Лідер "Динамо" та його перспективи

Президент київського клубу підтвердив, що у нього відбулася бесіда з Андрієм Ярмоленком, який наприкінці сезону має підписати з клубом новий контракт. Ігор Суркіс хоче, щоб 35-річний футболіст грав за "Динамо" ще рік або навіть два. Очільник "біло-синіх" порівняв півзахисника з Олегом Лужним за ступенем впливу на команду та результати.

"Можливо, Ярмоленку не вистачає сил на повний матч, але його клас нікуди не подівся. У нього немає жодних проблем зі здоров'ям. Ярмоленко лідер на полі, який потрібен команді", — заявив Ігор Суркіс.

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