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Поведінка Шовковського під час матчу Динамо призвела до скандалу

19 квітня 2025 11:14
Іван Крутогоров - Редактор
Шовковський опинився в центрі скандалу через слова журналіста
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"
Іван Крутогоров - Редактор

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" розгромило "Оболонь". Лідер "біло-синіх" Андрій Ярмоленко встановив важливе досягнення, але знайшлося місце й для скандальної ситуації.

Коментатор матчу Роман Бебех звернув увагу на одну важливу деталь, повідомляє УПЛ ТБ.

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Александр Шовковский
Шовковський вітає Ярмоленка. Фото: пресслужба "Динамо"

Що трапилося під час гри "Динамо"

Відомий український журналіст, блогер та коментатор Роман Бебех звернув увагу на те, що головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський спілкується з гравцями команди російською мовою. Епізод стався під час поєдинку.

Роман Бебех
Журналіст Роман Бебех. Фото: скріншот YouTube

Бебех розуміє, що в розпал поєдинку вирують емоції й наставник "біло-синіх" міг бути схвильований. Однак журналіст усе одно вважає, що така поведінка відомого спортсмена в публічному полі є неприпустимою.

Журналіст висловив надію на те, що контрольно-дисциплінарний комітет УАФ зверне увагу на цю ситуацію та почне штрафувати тренерів за використання російської мови. На думку Бебеха, цю ситуацію можна виправити тільки за допомогою штрафних санкцій.

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