Шовковской оказался в центре скандала из-за слов журналиста

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" разгромило "Оболонь". Лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко установил важное достижение, но нашлось место и для скандальной ситуации.

Комментатор матча Роман Бебех обратил внимание на одну важную деталь, сообщает УПЛ ТБ.

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Шовковский поздравляет Ярмоленко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что случилось во время игры "Динамо"

Известный украинский журналист, блогер и комментатор Роман Бебех обратил внимание на то, что главный тренер "Динамо" Александр Шовковский общается с игроками команды на русском языке. Эпизод произошел во время поединка.

Журналист Роман Бебех. Фото: скриншот YouTube

Бебех понимает, что в разгар поединка бушуют эмоции, и наставник "бело-синих" мог быть взволнован. Однако журналист все равно считает, что такое поведение известного спортсмена в публичном поле является недопустимым.

Журналист выразил надежду на том, что контрольно-дисциплинарный комитет УАФ обратит внимание на эту ситуацию и начнет штрафовать тренеров за использование русского языка. По мнению Бебеха, эту ситуацию можно исправить только с помощью штрафных санкций.

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