Суркіс оцінив перспективу продажу Шапаренка та Бражка

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував фізичний стан молодих футболістів команди. Він підтвердив, що "біло-сині" відкриті до переговорів щодо своїх гравців.

Суркіс пояснив, із чим пов'язаний спад у виступі лідерів "Динамо" в інтерв'ю "ТаТоТаке".

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Гравці "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Проблеми Шапаренка та Бражка

Президент "біло-синіх" підтвердив, що 26-річний Микола Шапаренко дуже сильно перехворів, у нього було запалення легенів. Зараз півзахисник набирає оптимальні кондиції.

Проблеми зі здоров'ям були й у 23-річного Володимира Бражка. При цьому Ігор Суркіс підтвердив, що цей футболіст гратиме й за "Динамо" в матчах сезону, що залишилися, і за молодіжну збірну України.

Шапаренко вітає Буяльського. Фото: пресслужба "Динамо"

Суркіс не виключає того, що влітку обидва півзахисники покинуть київський клуб. За словами президента "Динамо", практично всі гравці хочуть поїхати за кордон. Якщо влітку "біло-сині" отримають пропозиції щодо трансферів Бражка та Шапаренка, клуб їх розгляне.

"Але угода повинна влаштувати всі сторони — і клуби, й футболістів. У нас була непогана пропозиція з продажу Бражка, але потенційний покупець збирався виплачувати за нього кошти протягом п'яти років. Нам це не сподобалося", — розповів Суркіс.

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