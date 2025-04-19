Суркіс оцінив перспективу продажу Шапаренка та Бражка

В Динамо підтвердили проблеми у Бражка та Шапаренка
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував фізичний стан молодих футболістів команди. Він підтвердив, що "біло-сині" відкриті до переговорів щодо своїх гравців.
Суркіс пояснив, із чим пов'язаний спад у виступі лідерів "Динамо" в інтерв'ю "ТаТоТаке".
Команда Олександра Шовковського продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату України. Після перемоги над "Оболонню" президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про стан здоров'я молодих лідерів команди.
Проблеми Шапаренка та Бражка
Президент "біло-синіх" підтвердив, що 26-річний Микола Шапаренко дуже сильно перехворів, у нього було запалення легенів. Зараз півзахисник набирає оптимальні кондиції.
Проблеми зі здоров'ям були й у 23-річного Володимира Бражка. При цьому Ігор Суркіс підтвердив, що цей футболіст гратиме й за "Динамо" в матчах сезону, що залишилися, і за молодіжну збірну України.
Суркіс не виключає того, що влітку обидва півзахисники покинуть київський клуб. За словами президента "Динамо", практично всі гравці хочуть поїхати за кордон. Якщо влітку "біло-сині" отримають пропозиції щодо трансферів Бражка та Шапаренка, клуб їх розгляне.
"Але угода повинна влаштувати всі сторони — і клуби, й футболістів. У нас була непогана пропозиція з продажу Бражка, але потенційний покупець збирався виплачувати за нього кошти протягом п'яти років. Нам це не сподобалося", — розповів Суркіс.
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