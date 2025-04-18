Лунін отримає новий шанс в основному складі Реала

Лунін працює на тренуванні в "Реалі". Фото: instagram.com/realmadrid/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін готовий знову вийти на поле. Він може зіграти за мадридський "Реал" уже в найближчому матчі чемпіонату Іспанії.

Лунін швидко відновився від наслідків травми, повідомила пресслужба "Реала".

Реклама

Читайте також:

У неділю, 20 квітня, у рамках іспанської Ла-Ліги "Реал" прийме в Мадриді "Атлетік" із Більбао. Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті ще не вирішив, хто вийде на поле в основному складі столичної команди. Проте в Андрія Луніна з'явилися шанси зайняти місце у воротах.

Андрій Лунін у воротах збірної України. Фото: Reuters/Yves Herman

Лунін повернувся після травми

Два тижні тому український голкіпер зазнав ушкодження в півфіналі Кубка Іспанії, в якому "бланкос" здолали опір "Реала Сосьєдаду". У Луніна було м'язове ушкодження, через яке він кілька разів не потрапив до заявки "королівського клубу".

За цей час "Реал" встиг вилетіти з Ліги чемпіонів, але тепер український футболіст знову готовий допомогти своїй команді. Він уже розпочав тренування у загальній групі. Не виключено, що Карло Анчелотті надасть відпочинок Тібо Куртуа. У такому разі Андрій Лунін повернеться до основного складу мадридської команди.

Нагадаємо, уже влітку "Реал" може очолити відомий тренер, який перемагав у Лізі чемпіонів.

Київське "Динамо" отримає пропозицію про перехід одного з лідерів команди.

У Михайла Мудрика з'явиться новий головний тренер, у "Челсі" незадоволені Енцо Марескою.

"Манчестер Сіті" прощається з Кевіном Де Брюйне, але бельгієць залишиться в Англії.