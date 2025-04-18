Мареска на межі звільнення з Челсі через конфлікт з уболівальниками

Енцо Мареска керує грою "Челсі". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Вболівальники "Челсі" знову освистали головного тренера команди Енцо Мареску. Глядачам на "Стемфорд Бридж" не подобається, як грає лондонська команда.

Мареска може втратити роботу вже влітку, повідомляє Football Transfers.

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Англійський "Челсі" вийшов у фінал Ліги Конференцій, але в команді відбувається серйозна ігрова криза. Путівку до 1/2 єврокубкового турніру "сині" здобули завдяки тому, що обіграли тиждень тому польську "Легію" у Варшаві з рахунком 3:0. У матчі-відповіді в Лондоні "Челсі" програв (1:2), а вболівальники майже весь матч освистували команду.

"Челсі" пропускає в Лондоні другий гол від "Легії". Фото: Reuters/Paul Childs

Проблема Марески в "Челсі"

Невдачі лондонської команди продовжують накопичуватися. Уперше вболівальники висловили обурення роботою наставника "синіх" у нещодавньому матчі АПЛ проти "Іспвіча" (2:2). Дійшло до того, що на грі з "Легією" стадіон відвідало лише 29 027 глядачів.

Напередодні протистояння з польською командою головний тренер "Челсі" заявив, що не здатен змінити нинішній стиль гри. Ці слова можуть стати фатальними для Енцо Марески. Якщо "сині" залишаться без трофеїв і не вийдуть до Ліги чемпіонів, влітку керівництво клубу звільнить наставника.

Головним кандидатом на місце тренера "Челсі" є Хаві Ернандес.

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