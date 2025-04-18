Мареска на грани увольнения из Челси из-за конфликта с болельщиками

Энцо Мареска руководит игрой "Челси". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Болельщики "Челси" снова освистали главного тренера команды Энцо Мареску. Зрителям на "Стэмфорд Бридж" не нравится, как играет лондонская команда.

Мареска может потерять работу уже летом, сообщает Football Transfers.

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Английский "Челси" вышел в финал Лиги Конференций, но в команде происходит серьезный игровой кризис. Путевку в 1/2 еврокубкового турнира "синие" получили благодаря тому, что обыграли неделю назад польскую "Легию" в Варшаве со счетом 3:0. В ответном поединке в Лондоне "Челси" проиграл (1:2), и болельщики почти весь матч освистывали команду.

"Челси" пропускает в Лондоне второй гол от "Легии". Фото: Reuters/Paul Childs

Проблема Марески в "Челси"

Неудачи лондонской команды продолжают накапливаться. Впервые болельщики выразили негодование работой наставника "синих" в недавнем матче АПЛ против "Испвича" (2:2). Дошло до того, что на игре с "Легией" стадион посетило всего 29 027 зрителей.

Накануне противостояния с польской командой главный тренер "Челси" заявил, что не способен изменить нынешний стиль игры. Эти слова могут стать фатальными для Энцо Марески. Если "синие" останутся без трофеев и не выйдут в Лигу чемпионов, летом руководство клуба уволит наставника.

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