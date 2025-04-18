Лунин получит новый шанс в основном составе Реала

Лунин скоро может вернуться в основной состав Реала
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готов снова выйти на поле. Он может сыграть за мадридский "Реал" уже в ближайшем матче чемпионата Испании.
Лунин быстро восстановился от последствий травмы, сообщила пресс-служба "Реала".
В воскресенье, 20 апреля, в рамках испанской Ла Лиги "Реал" примет в Мадриде "Атлетик" из Бильбао. Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти еще не решил, кто выйдет на поле в основном составе столичной команды. Однако у Андрея Лунина появились шансы занять место в воротах.
Лунин вернулся после травмы
Две недели назад украинский голкипер получил повреждение в полуфинале Кубка Испании, в котором "бланкос" преодолели сопротивление "Реала Сосьедада". У Лунина было мышечное повреждение, из-за которого он несколько раз не попал в заявку "королевского клуба".
За это время "Реал" успел вылететь из Лиги чемпионов, но теперь украинский футболист снова готов помочь своей команде. Он уже приступил к тренировкам в общей группе. Не исключено, что Карло Анчелотти предоставит отдых Тибо Куртуа. В таком случае Андрей Лунин вернется в основной состав мадридской команды.
Напомним, уже летом "Реал" может возглавить известный тренер, который побеждал в Лиге чемпионов.
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