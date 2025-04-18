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Лунин скоро может вернуться в основной состав Реала

18 апреля 2025 17:10
Иван Крутогоров - Редактор
Лунин получит новый шанс в основном составе Реала
Лунин работает на тренировке в "Реале". Фото: instagram.com/realmadrid/
Иван Крутогоров - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин готов снова выйти на поле. Он может сыграть за мадридский "Реал" уже в ближайшем матче чемпионата Испании.

Лунин быстро восстановился от последствий травмы, сообщила пресс-служба "Реала". 

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В воскресенье, 20 апреля, в рамках испанской Ла Лиги "Реал" примет в Мадриде "Атлетик" из Бильбао. Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти еще не решил, кто выйдет на поле в основном составе столичной команды. Однако у Андрея Лунина появились шансы занять место в воротах. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин в воротах сборной Украины. Фото: Reuters/Yves Herman

Лунин вернулся после травмы 

Две недели назад украинский голкипер получил повреждение в полуфинале Кубка Испании, в котором "бланкос" преодолели сопротивление "Реала Сосьедада". У Лунина было мышечное повреждение, из-за которого он несколько раз не попал в заявку "королевского клуба". 

За это время "Реал" успел вылететь из Лиги чемпионов, но теперь украинский футболист снова готов помочь своей команде. Он уже приступил к тренировкам в общей группе. Не исключено, что Карло Анчелотти предоставит отдых Тибо Куртуа. В таком случае Андрей Лунин вернется в основной состав мадридской команды. 

Напомним, уже летом "Реал" может возглавить известный тренер, который побеждал в Лиге чемпионов. 

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