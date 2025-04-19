Герреро сделал заявление о Динамо и своем будущем в клубе

Эдуардо Герреро во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" Эдуардо Герреро не стал лучшим бомбардиром столичной команды. Однако бывший форвард "Зари" не собирается ничего менять в своей карьере.

Герреро намерен провести в "Динамо" еще как минимум один сезон, сообщает Telegram-канал "Динамовец".

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Эдуардо Герреро стал игроком "Динамо" в начале осени 2024 года. Киевский клуб заплатил за него луганской "Заре" 2,5 млн евро. Форварду не требовалась адаптация в Украине, поэтому у тренерского штаба "бело-синих" были ожидания, что футболист сразу станет одним из лидеров атак.

Эдуардо Герреро поздравляет Виталия Буяльского. Фото: пресс-служба "Динамо"

Герреро хочет остаться в "Динамо"

За восемь месяцев в киевской команде 25-летний панамский футболист забил только 1 гол и отметился одной результативной передачей. О планах руководства клуба продать игрока информации не поступало.

Сам Герреро тоже не собирается ничего менять. После матча 25-го тура украинской Премьер-лиги форвард сообщил, что собирается остаться в "Динамо" и провести в этой команде еще как минимум следующий сезон. Контракт футболиста с "бело-синими" действует до лета 2029 года.

Напомним, в конце сезона "Динамо" может продать сразу двух молодых лидеров команды.

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