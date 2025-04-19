Герреро зробив заяву про Динамо та своє майбутнє в клубі

Едуардо Герреро під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" Едуардо Герреро не став найкращим бомбардиром столичної команди. Однак колишній форвард "Зорі" не збирається нічого змінювати у своїй кар'єрі.

Герреро має намір провести в "Динамо" ще як мінімум один сезон, повідомляє Telegram-канал "Динамівець".

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Едуардо Герреро став гравцем "Динамо" на початку осені 2024 року. Київський клуб заплатив за нього луганській "Зорі" 2,5 млн євро. Форвард не потребував адаптації в Україні, тож тренерський штаб "біло-синіх" мав очікування, що футболіст одразу стане одним із лідерів атак.

Едуардо Герреро вітає Віталія Буяльського. Фото: пресслужба "Динамо"

Герреро хоче залишитися в "Динамо"

За вісім місяців у київській команді 25-річний панамський футболіст забив лише 1 гол та відзначився однією результативною передачею. Про плани керівництва клубу продати гравця інформації не надходило.

Сам Герреро теж не збирається нічого змінювати. Після матчу 25-го туру української Прем'єр-ліги форвард повідомив, що збирається залишитися в "Динамо" та провести в цій команді ще як мінімум наступний сезон. Контракт футболіста з "біло-синіми" діє до літа 2029 року.

Нагадаємо, наприкінці сезону "Динамо" може продати одразу двох молодих лідерів команди.

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