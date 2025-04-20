Мудрика хочет подписать Фенербахче — Моуринью лично заинтересован в трансфере

Жозе Моуринью. Фото: Reuters

Украинский форвард лондонского "Челси" до сих пор не получил приговор за проваленный допинг-тест. Дисквалификация может составить от двух до четырех лет.

Несмотря на отсутствие ясности относительно будущего футболиста, на него есть потенциальные покупатели, сообщил портал Fanatik.

Реклама

Читайте также:

Михаил Мудрик. Фото: instagram.com/mmudryk10

Кого заинтересовал Мудрик

По информации источника, стамбульский "Фенербахче" является потенциальным претендентом на 24-летнего украинца. Вроде бы, в футболисте лично заинтересован главный тренер клуба Жозе Моуринью.

Источники отметили, что между "Фенербахче" и Мудриком уже начались переговоры по трансферу. При этом, клубу интересны и другие несколько игроков "Челси", но Михаил является приоритетной целью.

Ранее интерес к Мудрику также приписывали леверкузенскому "Байеру", где также понимают, что могут купить Мудрика за небольшие деньги, пока идет расследование. В Испании интерес к футболисту проявляла "Севилья".

Напомним, два основных футболиста киевского "Динамо" летом планируют переехать в другие чемпионаты.

Форвард киевлян и сборной Перу Эдуардо Герреро заявил, видит ли свое будущее в "Динамо".

Португальца Криштиану Роналду ждут в АПЛ — футболист вернется летом ради чемпионата мира.

Мирон Маркевич рассказал, что будет со сборной Украины с Сергеем Ребровым.