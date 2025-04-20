Мудрика хочет подписать Фенербахче — Моуринью лично заинтересован в трансфере

Моуринью просит купить Мудрика
Украинский форвард лондонского "Челси" до сих пор не получил приговор за проваленный допинг-тест. Дисквалификация может составить от двух до четырех лет.
Несмотря на отсутствие ясности относительно будущего футболиста, на него есть потенциальные покупатели, сообщил портал Fanatik.
Кого заинтересовал Мудрик
По информации источника, стамбульский "Фенербахче" является потенциальным претендентом на 24-летнего украинца. Вроде бы, в футболисте лично заинтересован главный тренер клуба Жозе Моуринью.
Источники отметили, что между "Фенербахче" и Мудриком уже начались переговоры по трансферу. При этом, клубу интересны и другие несколько игроков "Челси", но Михаил является приоритетной целью.
Ранее интерес к Мудрику также приписывали леверкузенскому "Байеру", где также понимают, что могут купить Мудрика за небольшие деньги, пока идет расследование. В Испании интерес к футболисту проявляла "Севилья".
Напомним, два основных футболиста киевского "Динамо" летом планируют переехать в другие чемпионаты.
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