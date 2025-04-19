Рафінья очолив список претендентів на Золотий м'яч-2025

Рафінья став головним фаворитом на нагороду. Фото: Reuters/Albert Gea

Чвертьфінали Ліги чемпіонів-2025 залишили за бортом турніру ще кілька команд, які претендували на перемогу. Це вплинуло й на розстановку сил у боротьбі за "Золотий м'яч".

Бразилець Рафінья став головним фаворитом на завоювання найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Футбольні експерти та букмекерські компанії практично не сумніваються в тому, що саме Рафінья має найвищі шанси на нагороду. Бразилець став лідером "Барселони" цього сезону, а каталонська команда претендує на перемогу одразу в трьох турнірах. До того ж атакувальний футболіст забив 15 голів у Ла-Лізі та додав до них 12 м'ячів у Лізі чемпіонів. Багато чого залежатиме від того, яке місце посядуть підопічні Ганса-Дітера Фліка в ЛЧ, але шанси Рафіньї оцінюються дуже високо.

Рафінья в обіймах тренера "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

Хто ще у списку претендентів на ЗМ-2025

Колишній футболіст "Барселони" Усман Дембеле опинився в трійці фаворитів на отримання нагороди. За останній сезон француз став лідером "ПСЖ", він забиває практично в кожному матчі. Від реактивного вінгера багато в чому залежать результати парижан.

Найкращий гравець "ПСЖ" Усман Дембеле. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Також у трійці претендентів опинився Мохамед Салах. Його "Ліверпуль" вилетів із ЛЧ, але з великою часткою ймовірності стане чемпіоном Англії. Він залишається лідером атак "червоних", а нещодавно продовжений контракт додасть єгиптянину сил на кінцівку сезону.

Мохамед Салах із гравцями "Ліверпуля". Фото: Reuters/David Klein

Також у десятці головних претендентів на завоювання "Золотого м'яча" опинилися ще декілька футболістів "Барселони". Однак там знайшлося місце представникам "Інтера" та "Арсеналу", які теж можуть виграти Лігу чемпіонів.

Десятка претендентів на "Золотий м'яч"

Рафінья — 2,0; Усман Дембеле — 6,0; Мохамед Салах — 6,2; Ламін Ямаль — 6,4; Роберт Левандовський — 8,0; Кіліан Мбаппе — 12,0; Педрі — 15,0; Лаутаро Мартінес — 20,0; Хвіча Кварацхелія — 32,0; Деклан Райс — 40,0.

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