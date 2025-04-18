Ліонель Мессі поділився думкою про гру Ламіна Ямаля

Ліонель Мессі в матчі за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Sam Navarro

Лідер команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі оцінив рівень гри Ламіна Ямаля. Молодого вінгера називають спадкоємцем аргентинця в каталонській "Барселоні".

Мессі пояснив, що думає про досягнення юного гравця в інтерв'ю Diario Sport.

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Ламін Ямаль за останній рік остаточно став лідером "Барселони". Багато вболівальників уже порівнюють 17-річного футболіста з легендою "синьо-гранатових" Ліонелем Мессі. Аргентинський футболіст не заперечує проти такого порівняння й сам охоче ділиться враженням від гри юного вінгера.

Що Мессі сказав про Ямал

Восьмиразовий володар премії "Золотий м'яч" просить не чинити на лідера "Барселони" психологічний тиск, який може негативно вплинути на футболіста. При цьому Лео Мессі заявив, що бачить ознаки стійкості характеру Ламіна Ямаля. Футболіст каталонської команди не боїться брати на себе ініціативу та готовий вести за собою партнерів.

Ламін Ямаль працює на тренуванні. Фото: Reuters/Ana Beltran

Мессі вражений досягненнями Ямаля в "Барселоні" та збірній Іспанії. Молодий півзахисник уже став чемпіоном Європи у складі національної команди й найближчим часом може поповнити колекцію трофеїв на клубному рівні. Аргентинець не сумнівається, що Ламін є винятковим футболістом, на якого чекає велике майбутнє.

За словами Ліонеля Мессі, Ламін Ямаль уже зараз є одним із найкращих гравців світу. Він володіє набором якостей, які допоможуть утриматися на вершині футболу.

У сезоні 2024/2025 Ламін Ямаль провів за "Барселону" 45 матчів, у яких забив 14 голів та зробив 17 результативних передач.

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