Лионель Месси поделился мнением об игре Ламина Ямаля

Лионель Месси в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters/Sam Navarro

Лидер команды "Интер Майами" Лионель Месси оценил уровень игры Ламина Ямаля. Молодого вингера называют наследником аргентинца в каталонской "Барселоне".

Месси объяснил, что думает о достижениях юного игрока в интервью Diario Sport.

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Ламин Ямаль за последний год окончательно стал лидером "Барселоны". Многие болельщики уже сравнивают 17-летнего футболиста с легендой "сине-гранатовых" Лионелем Месси. Аргентинский футболист не возражает против такого сравнения и сам охотно делится впечатлением от игры юного вингера.

Что Месси сказал о Ямале

Восьмикратный обладатель премии "Золотой мяч" просит не оказывать на лидера "Барселоны" психологическое давление, которое может негативно повлиять на футболиста. При этом Лео Месси заявил, что видит признаки стойкости характера Ламина Ямаля. Футболист каталонской команды не боится брать на себя инициативу и готов вести за собой партнеров.

Ламин Ямаль работает на тренировке. Фото: Reuters/Ana Beltran

Месси впечатлен достижениями Ямаля в "Барселоне" и сборной Испании. Молодой полузащитник уже стал чемпионом Европы в составе национальной команды и в ближайшее время может пополнить коллекцию трофеев на клубном уровне. Аргентинец не сомневается, что Ламин является исключительным футболистом, которого ждет большое будущее.

По словам Лионеля Месси, Ламин Ямаль уже сейчас является одним из лучших игроков мира. Он обладает набором качеств, которые помогут удержаться на вершине футбола.

В сезоне 2024/2025 Ламин Ямаль провел за "Барселону" 45 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.

Напомним, молодой футболист киевского "Динамо" летом получит возможность переехать в известный клуб.

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