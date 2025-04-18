Трабзонспор вибрав ще одного гравця збірної України й готує трансфер

Головний тренер "Трабзонспора" Фатіх Текке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Керівництво турецького "Трабзонспора" влітку знову вийде на український трансферний ринок. Клуб спробує підписати щонайменше одного футболіста з УПЛ.

У "Трабзонспорі" задоволені досвідом взаємодії з українськими клубами, повідомляє Fotomac.

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У складі "Трабзонспора" вже виступають три гравці збірної України. Це захисник Арсеній Батагов, хавбек Олександр Зубков, який уже стає лідером турецької команди, та форвард Данило Сікан. Однак уже влітку таких футболістів у команді Фатіха Текке може побільшати.

Зубков на тренуванні в "Трабзонспорі". Фото: instagram.com/trabzonspor/

За ким стежить "Трабзонспор"

Турецькі журналісти стверджують, що президент клубу Ертугрул Доган спробує домовитися про трансфер й інших українських футболістів. У клубі задоволені рівнем їхньої гри та швидкою адаптацією в команді.

Артем Бондаренко в "Шахтарі". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Єдиною підтвердженою кандидатурою серед українських гравців на перехід у "Трабзонспор" є півзахисник донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко. Його орієнтовна вартість становить 10 млн євро. У нинішньому сезоні 24-річний футболіст провів 31 поєдинок, забив 9 м'ячів та зробив 3 результативні передачі.

Також "Трабзонспор" стежить за гравцями з інших українських команд, але їхні імена не називаються.

Нагадаємо, один із гравців київського "Динамо" може перейти в іншу турецьку команду.

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