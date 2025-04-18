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Трабзонспор хочет подписать еще одного игрока сборной Украины

18 апреля 2025 11:51
Иван Крутогоров - Редактор
Трабзонспор выбрал еще одного игрока сборной Украины и готовит трансфер
Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке. Фото: instagram.com/trabzonspor/
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство турецкого "Трабзонспора" летом снова выйдет на украинский трансферный рынок. Клуб попытается подписать как минимум одного футболиста из УПЛ. 

В "Трабзонспоре" довольны опытом взаимодействия с украинскими клубами, сообщает Fotomac

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В составе "Трабзонспора" уже выступают три игрока сборной Украины. Это защитник Арсений Батагов, хавбек Александр Зубков, который уже становится лидером турецкой команды, и форвард Даниил Сикан. Однако уже летом таких футболистов в команде Фатиха Текке может стать больше. 

Александр Зубков
Зубков на тренировке в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

За кем следит "Трабзонспор" 

Турецкие журналисты утверждают, что президент клуба Эртугрул Доган попробует договориться о трансфере и других украинских футболистов. В клубе довольны уровнем их игры и быстрой адаптацией в команде. 

Артем Бондаренко
Артем Бондаренко в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Единственной подтвержденной кандидатурой среди украинских игроков на переход в "Трабзонспор" является полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко. Его ориентировочная стоимость составляет 10 млн евро. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 31 поединок, забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи. 

Также "Трабзонспор" следит за игроками из других украинских команд, но их имена не называются. 

Напомним, один их игроков киевского "Динамо" может перейти в другую турецкую команду. 

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