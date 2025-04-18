Трабзонспор выбрал еще одного игрока сборной Украины и готовит трансфер

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Руководство турецкого "Трабзонспора" летом снова выйдет на украинский трансферный рынок. Клуб попытается подписать как минимум одного футболиста из УПЛ.

В "Трабзонспоре" довольны опытом взаимодействия с украинскими клубами, сообщает Fotomac.

Реклама

Читайте также:

В составе "Трабзонспора" уже выступают три игрока сборной Украины. Это защитник Арсений Батагов, хавбек Александр Зубков, который уже становится лидером турецкой команды, и форвард Даниил Сикан. Однако уже летом таких футболистов в команде Фатиха Текке может стать больше.

Зубков на тренировке в "Трабзонспоре". Фото: instagram.com/trabzonspor/

За кем следит "Трабзонспор"

Турецкие журналисты утверждают, что президент клуба Эртугрул Доган попробует договориться о трансфере и других украинских футболистов. В клубе довольны уровнем их игры и быстрой адаптацией в команде.

Артем Бондаренко в "Шахтере". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Единственной подтвержденной кандидатурой среди украинских игроков на переход в "Трабзонспор" является полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко. Его ориентировочная стоимость составляет 10 млн евро. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 31 поединок, забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи.

Также "Трабзонспор" следит за игроками из других украинских команд, но их имена не называются.

Напомним, один их игроков киевского "Динамо" может перейти в другую турецкую команду.

Юрген Клопп назвал Флорентино Пересу список игроков, которых летом должен подписать мадридский "Реал".

Кевин де Брюйне готов подписать контракт с известным клубом из чемпионата Англии.

Александр Зинченко открыл свой ресторан, а Артем Милевский продемонстрировал его особенности.