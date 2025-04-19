Рафинья возглавил список претендентов на Золотой мяч-2025

Как сейчас выглядит список претендентов на Золотой мяч-2025
Четвертьфиналы Лиги чемпионов-2025 оставили за бортом турнира еще несколько команд, которые претендовали на победу. Это повлияло и на расстановку сил в борьбе за "Золотой мяч".
Бразилец Рафинья стал главным фаворитом на завоевание самой престижной индивидуальной награды в футболе, сообщает портал Новини.LIVE.
Футбольные эксперты и букмекерские компании практически не сомневаются в том, что именно Рафинья имеет наивысшие шансы на награду. Бразилец стал лидером "Барселоны" в этом сезоне, а каталонская команда претендует на победу сразу в трех турнирах. К тому же атакующий футболист забил 15 голов в Ла Лиге и добавил к ним 12 мячей в Лиге чемпионов. Многое будет зависеть от того, какое место займут подопечные Ханса-Дитера Флика в ЛЧ, но шансы Рафиньи оцениваются очень высоко.
Кто еще в списке претендентов на ЗМ-2025
Бывший футболист "Барселоны" Усман Дембеле оказался в тройке фаворитов на получение награды. За последний сезон француз стал лидером "ПСЖ", он забивает практически в каждом матче. От реактивного вингера во многом зависят результаты парижан.
Также в тройке претендентов оказался Мохамед Салах. Его "Ливерпуль" вылетел из ЛЧ, но с большой долей вероятности станет чемпионом Англии. Он остается лидером атак "красных", а недавно продленный контракт придаст египтянину сил на концовку сезона.
Также в десятке главных претендентов на завоевание "Золотого мяча" оказались еще несколько футболистов "Барселоны". Однако там нашлось место представителям "Интера" и "Арсенала", которые тоже могут выиграть Лигу чемпионов.
Десятка претендентов на "Золотой мяч"
- Рафинья — 2,0;
- Усман Дембеле — 6,0;
- Мохамед Салах — 6,2;
- Ламин Ямаль — 6,4;
- Роберт Левандовский — 8,0;
- Килиан Мбаппе — 12,0;
- Педри — 15,0;
- Лаутаро Мартинес — 20,0;
- Хвича Кварацхелия — 32,0;
- Деклан Райс — 40,0.
Напомним, киевское "Динамо" летом может продать Николая Шапаренко и Владимира Бражко.
А вот панамский форвард Эдуардо Герреро останется в столичной команде, он не планирует покидать Украину.
Соблюдение простых правил позволят похудеть всего за несколько недель.
Турецкий "Трабзонспор" выбрал еще одного игрока сборной Украины, за которого поборется летом.
Читайте Новини.LIVE!