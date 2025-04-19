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Как сейчас выглядит список претендентов на Золотой мяч-2025

19 апреля 2025 20:20
Иван Крутогоров - Редактор
Рафинья возглавил список претендентов на Золотой мяч-2025
Рафинья стал главным фаворитом на награду. Фото: Reuters/Albert Gea
Иван Крутогоров - Редактор

Четвертьфиналы Лиги чемпионов-2025 оставили за бортом турнира еще несколько команд, которые претендовали на победу. Это повлияло и на расстановку сил в борьбе за "Золотой мяч". 

Бразилец Рафинья стал главным фаворитом на завоевание самой престижной индивидуальной награды в футболе, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Футбольные эксперты и букмекерские компании практически не сомневаются в том, что именно Рафинья имеет наивысшие шансы на награду. Бразилец стал лидером "Барселоны" в этом сезоне, а каталонская команда претендует на победу сразу в трех турнирах. К тому же атакующий футболист забил 15 голов в Ла Лиге и добавил к ним 12 мячей в Лиге чемпионов. Многое будет зависеть от того, какое место займут подопечные Ханса-Дитера Флика в ЛЧ, но шансы Рафиньи оцениваются очень высоко. 

Рафинья
Рафинья в объятиях тренера "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Кто еще в списке претендентов на ЗМ-2025

Бывший футболист "Барселоны" Усман Дембеле оказался в тройке фаворитов на получение награды. За последний сезон француз стал лидером "ПСЖ", он забивает практически в каждом матче. От реактивного вингера во многом зависят результаты парижан. 

Усман Дембеле
Лучший игрок "ПСЖ" Усман Дембеле. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Также в тройке претендентов оказался Мохамед Салах. Его "Ливерпуль" вылетел из ЛЧ, но с большой долей вероятности станет чемпионом Англии. Он остается лидером атак "красных", а недавно продленный контракт придаст египтянину сил на концовку сезона. 

Мохамед Салах
Мохамед Салах с игроками "Ливерпуля". Фото: Reuters/David Klein

Также в десятке главных претендентов на завоевание "Золотого мяча" оказались еще несколько футболистов "Барселоны". Однако там нашлось место представителям "Интера" и "Арсенала", которые тоже могут выиграть Лигу чемпионов. 

Десятка претендентов на "Золотой мяч"

  1. Рафинья — 2,0;
  2. Усман Дембеле — 6,0;
  3. Мохамед Салах — 6,2; 
  4. Ламин Ямаль — 6,4; 
  5. Роберт Левандовский — 8,0; 
  6. Килиан Мбаппе — 12,0; 
  7. Педри — 15,0; 
  8. Лаутаро Мартинес — 20,0; 
  9. Хвича Кварацхелия — 32,0; 
  10. Деклан Райс — 40,0. 

Напомним, киевское "Динамо" летом может продать Николая Шапаренко и Владимира Бражко. 

А вот панамский форвард Эдуардо Герреро останется в столичной команде, он не планирует покидать Украину. 

Соблюдение простых правил позволят похудеть всего за несколько недель. 

Турецкий "Трабзонспор" выбрал еще одного игрока сборной Украины, за которого поборется летом. 

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