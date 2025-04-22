Судаков готовится уйти из Шахтера, переговоры уже идут

Шахтер ведет переговоры по продаже Судакова за большие деньги
У донецкого "Шахтера" есть несколько предложений по поводу продажи Георгия Судакова. Полузащитник сборной Украины летом переедет в европейский клуб.
Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин подтвердил, что ведутся переговоры о трансфере Судакова, сообщает GiveMeSport.
Украинский "Шахтер" собирается продать своего воспитанника 22-летнего Георгия Судакова. Контракт полузащитника с "горняками" действует до лета 2028 года, но донецкий клуб готов попрощаться с одним из своих лидеров. На игрока претендуют известные клубы.
Куда может перейти Судаков
Главным претендентом на украинского игрока по-прежнему является "Наполи", который пытался подписать футболиста "горняков" еще летом прошлого года. Однако тогда клубы не сумели договориться касательно суммы отступным. Тем не менее итальянцы не отступили и продолжают предпринимать попытки уговорить украинский клуб снизить трансферную стоимость Судакова.
Сергей Палкин не стал называть сумму, которую сейчас "Шахтер" обсуждает с "Наполи". Однако генеральный директор "горняков" заявил, что эти условия являются выгодными для клуба. Однако даже если сделка сорвется, в "Шахтере" настроены оптимистично по поводу продаже Судакова. На Георгия претендуют клубы и из других чемпионатов, включая Англию.
В сезоне 2024/2025 Судаков сыграл за "Шахтер" 32 матча, в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.
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