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Определились фавориты среди претендентов на Забарного

21 апреля 2025 10:05
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Забарный отказал ПСЖ из-за россиянина и приблизился к переходу в два ТОП-клуба АПЛ
Илья Забарный. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Лидер сборной Украины по футболу Илья Забарный летом все же сменит команду. Сейчас интерес к игроку настолько велик, что "Борнмут" не сможет устоять.

Об этом сообщил портал Yahoo Sports.

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Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Куда уйдет Забарный

Украинским 22-летним центральным защитником активно интересуется французский "ПСЖ", но Забарный сам не рассматривает этот вариант, потому что там играет российский вратарь Матвей Сафонов. При этом, чемпионат Франции слабее АПЛ.

Сейчас основными претендентами на Забарного являются лондонские "Челси" и "Тоттенхэм". Активная битва между этими клубами за Забарного начнется уже в июне.

Забарный в этом сезоне сыграл в составе "Борнмута" в 30 матчах, где результативными действиями не отличался.

У Забарного есть действующий контракт с "Борнмутом" до 30 июня 2029 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 40 млн евро.

Напомним, летом из "Динамо" планируют переехать важные игроки.

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