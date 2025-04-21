Забарний відмовив ПСЖ через росіянина і наблизився до переходу у два ТОП-клуби АПЛ

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Лідер збірної України з футболу Ілля Забарний влітку все ж змінить команду. Наразі інтерес до гравця настільки великий, що "Борнмут" не зможе встояти.

Про це повідомив портал Yahoo Sports.

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Ілля Забарний. Фото: Reuters

Куди піде Забарний

Українським 22-річним центральним захисником активно цікавиться французький "ПСЖ", але Забарний сам не розглядає цей варіант, бо там грає російський воротар Матвій Сафонов. При цьому, чемпіонат Франції слабкіше АПЛ.

Наразі основними претендентами на Забарного є лондонські "Челсі" та "Тоттенгем". Активна битва між цими клубами за Забарного розпочнеться вже в червні.

Забарний цього сезону зіграв у складі "Борнмута" в 30 матчах, де результативними діями не відзначався.

У Забарного є чинний контракт з "Борнмутом" до 30 червня 2029 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 40 млн євро.

Нагадаємо, влітку з "Динамо" планують переїхати важливі гравці.

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