Судаков готується піти із Шахтаря, переговори вже тривають

Георгій Судаков під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У донецького "Шахтаря" є декілька пропозицій щодо продажу Георгія Судакова. Півзахисник збірної України влітку переїде до європейського клубу.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підтвердив, що ведуться переговори про трансфер Судакова, повідомляє GiveMeSport.

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Український "Шахтар" збирається продати свого вихованця 22-річного Георгія Судакова. Контракт півзахисника з "гірниками" чинний до літа 2028 року, але донецький клуб готовий попрощатися з одним зі своїх лідерів. На гравця претендують відомі клуби.

Куди може перейти Судаков

Головним претендентом на українського гравця, як і раніше, є "Наполі", який намагався підписати футболіста "гірників" ще влітку минулого року. Однак тоді клуби не зуміли домовитися щодо суми відступних. Проте італійці не відступили й продовжують робити спроби умовити український клуб знизити трансферну вартість Судакова.

Георгій Судаков під час матчу. Фото: прес-служба "Шахтаря"

Сергій Палкін не став називати суму, яку зараз "Шахтар" обговорює з "Наполі". Однак генеральний директор "гірників" заявив, що ці умови є вигідними для клубу. Однак навіть якщо угода зірветься, у "Шахтарі" налаштовані оптимістично з приводу продажу Судакова. На Георгія претендують клуби й з інших чемпіонатів, включно з Англією.

У сезоні 2024/2025 Судаков зіграв за "Шахтар" 32 матчі, в яких забив 13 голів та зробив 5 результативних передач.

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