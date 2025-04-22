Бущан зазнав фіаско в Саудівській Аравії та може змінити клуб

Георгій Бущан у воротах. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Голкіпер збірної України Георгій Бущан зіткнувся з проблемами після переходу в "Аль-Шабаб". Досвідчений футболіст впевнено розпочав кар'єру в Саудівській Аравії, але ситуація змінилася.

Бущан перестав потрапляти в заявку своєї нової команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Георгій Бущан підписав контракт із клубом "Аль-Шабаб" наприкінці січня 2025 року. Київське "Динамо" вийшло за свого футболіста 3 млн євро. Й українець добре розпочав кар'єру в Саудівській Аравії, швидко ставши одним із лідерів команди. Однак зараз 30-річний футболіст не потрапляє до основного складу "Аль-Шабаба".

Георгій Бущан працює на тренуванні. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Що сталося з Бущаном

Український воротар провів у складі команди з Саудівської Аравії вже 8 поєдинків. За цей час він пропустив 16 м'ячів у свої ворота та жодного разу не зумів "відстояти на нуль". При цьому Бущан у кожному поєдинку робить по кілька сейвів, й вболівальники "Аль-Шабаба" високо оцінили гру Георгія.

Георгій Бущан із м'ячем. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Головний тренер саудівської команди Фатіх Терім прийняв рішення прибрати Георгія Бущана з основного складу. Український футболіст три рази поспіль не потрапляв у заявку "Аль-Шабаба". Останнім матчем, який пропустив Бущан, став поєдинок 30-го туру з "Аль-Хілялем" (2:2).

Причина такого рішення тренера не відома. Однак не виключено, що наприкінці сезону Бущан спробує змінити клуб, якщо ситуація не зміниться. Георгій мріє повернутися до збірної України, а без ігрової практики зробити це буде неможливо.

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