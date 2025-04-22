Экс-игрок Динамо рассказал о договорных матчах киевской команды

Олег Саленко во время интервью Фото: скриншот YouTube

Известный бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко вспомнил о случаях нечестной игры в чемпионате СССР. Это произошло незадолго до провозглашения независимости Украины.

Саленко объяснил, в каких случаях команды играли договорные матчи, сообщает SportArena.

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Обладатель титула рекордсмена чемпионатов мира по количеству голов в одном матче Олег Саленко успел поиграть в сборных СССР, Украины и России. С 1989 по 1992 году он защищал цвета киевского "Динамо", из которого переехал в Испанию. Много лет спустя форвард рассказал о скандальных ситуациях, которые возникали в то время.

Олег Саленко перед матчем ветеранов. Фото: УНИАН

Договорные матчи в СССР

Олег Саленко подтвердил, что во время его футбольной карьеры действительно были случае нечестной спортивной борьбы. К примеру, договорные матчи были и в 1990-м году, когда киевское "Динамо" за два тура до конца сезона оформило чемпионский титул.

В том же сезоне минское "Динамо" сражалось за право сохранить прописку в элитном дивизионе. Киевская команда провела в Беларуси выездной поединок и не захотела играть на победу. Украинские футболисты хотели праздновать свой титул и гулять.

"Пока мы с ними не договорились, мы первый тайм 2:0 выигрывали. Были дивиденды с их стороны. Всей команде обязательно. Также мы потом летели в последнем туре в Ереван с "Араратом" играть. Давайте ничью? Давайте. Мы уже устали. Ничья, да ничья. Уж без дивидендов, правда. Потому что мы понимали, что нам уже ничего не нужно и им тоже. Мы при полном стадионе спокойно сыграли с ними вничью и все были довольны", — рассказал Саленко.

По словам бывшего форварда, договорные матчи были возможны только в том случае, когда одна из команд уже добилась своей цели. Однако подобное никогда не случалось в очных поединках соперников, которые боролись за чемпионский титул.

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