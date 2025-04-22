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Саленко розповів про договірні матчі за участю Динамо

22 квітня 2025 09:44
Іван Крутогоров - Редактор
Ексгравець Динамо розповів про договірні матчі київської команди
Олег Саленко під час інтерв'ю Фото: скриншот YouTube
Іван Крутогоров - Редактор

Відомий колишній футболіст київського "Динамо" Олег Саленко згадав про випадки нечесної гри в чемпіонаті СРСР. Це сталося незадовго до проголошення незалежності України.

Саленко пояснив, у яких випадках команди грали договірні матчі, повідомляє SportArena.

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Володар титулу рекордсмена чемпіонатів світу за кількістю голів в одному матчі Олег Саленко встиг пограти в збірних СРСР, України та Росії. З 1989 до 1992 року він захищав кольори київського "Динамо", з якого переїхав до Іспанії. Через багато років форвард розповів про скандальні ситуації, які виникали в той час.

Олег Саленко
Олег Саленко перед матчем ветеранів. Фото: УНІАН

Договірні матчі в СРСР

Олег Саленко підтвердив, що під час його футбольної кар'єри дійсно були випадки нечесної спортивної боротьби. Приміром, договірні матчі були й в 1990-му році, коли київське "Динамо" за два тури до кінця сезону оформило чемпіонський титул.

У тому ж сезоні мінське "Динамо" боролося за право зберегти прописку в елітному дивізіоні. Київська команда провела в Білорусі виїзний поєдинок і не захотіла грати на перемогу. Українські футболісти хотіли святкувати свій титул і гуляти.

"Поки ми з ними не домовилися, ми перший тайм 2:0 вигравали. Були дивіденди з їхнього боку. Усій команді обов'язково. Також ми потім летіли в останньому турі в Єреван з "Араратом" грати. Давайте нічию? Давайте. Ми вже втомилися. Нічия, та нічия. Вже без дивідендів, правда. Тому що ми розуміли, що нам уже нічого не потрібно і їм теж. Ми при повному стадіоні спокійно зіграли з ними внічию і всі були задоволені", — розповів Саленко.

За словами колишнього форварда, договірні матчі були можливими тільки в тому випадку, коли одна з команд уже досягла своєї мети. Однак подібне ніколи не траплялося в очних поєдинках суперників, які боролися за чемпіонський титул.

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