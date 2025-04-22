Шахтер уже готовит замену для Пушича и нововведения в клубе

Марино Пушич во время тренировки. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Марино Пушич доработает в "Шахтере" до конца сезона. После этого у футболистов донецкой команды появится новый главный тренер.

В клубе готовятся и другие серьезные изменения, сообщил в своей передаче на YouTube-канале журналист Игорь Бурбас.

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"Шахтер" почти утратил шансы стать чемпионом Украины сезона 2024/2025 после поражения от "Колоса" со счетом 2:4. Кризис донецкой команды привел к тому, что матч с "Динамо", который состоится 27-го апреля, может стать простой формальностью.

Дарио Срна (слева) наблюдает за работой "Шахтера". Фото: пресс-службой клуба

Что будет с Пушичем

Игорь Бурбас обратил внимание, что генерального директора донецкого клуба Сергея Палкина давно не видно на матчах команды. Журналист предположил, что таким образом функционер отмежевался от результатов "горняков". Палкин не хочет, чтобы его имя ассоциировалось с выступлением "Шахтера" в этом сезоне. Спортивный директор Дарио Срна не может последовать этому примеру, вскоре ему придется отчитаться о причинах провала.

Согласно версии журналиста, решение по поводу Марино Пушича уже принято. Этот тренер покинет клуб в конце сезона даже если "Шахтер" выиграет Кубок Украины. Пока не известно, какой специалист возглавит команду, но ходят слухи об Эдине Терзиче и Арде Туране. Прозвучало предложение предоставить Алексею Белику возможность поработать с командой несколько месяцев, ниже третьего места "горняки" не опустятся.

"При этом руководство клуба рассматривает вариант создания второй команды — "Шахтера 2". Его смогут заявить на Вторую лигу. В клубе перебор молодых игроков. Вместо того чтобы выступать по арендам, они смогут играть за вторую команду "горняков". В УПЛ только несколько клубов имеют вторые команды. Это "Рух", "Полесье", "Колос" и "Александрия". "Шахтер" может пополнить этот список", — рассказал Бурбас.

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