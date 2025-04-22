Александрия решила судьбу Ротань и лидеров команды

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: УНИАН

Скромная "Александрия" продолжает идти на втором месте в чемпионате Украины по футболу. При этом уже в конце сезона у главного тренера и части игроков закончатся контракты с клубом.

Ротань может уйти из "Александрии" на пике успехов команды, сообщил на своем YouTube-канале журналист Игорь Бурбас.

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В рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги "Александрия" обыграла на выезде "Ворсклу" и сохранила второе место в турнирной таблице. Команда Руслана Ротаня отстает от "Динамо" 6 очков и опережает "Шахтер" на 4 балла. Успехи футболистов не повлияли на решение руководства клуба, которое пока не спешит планировать будущее "Александрии".

Иван Калюжный перед матчем. Фото: УНИАН

Что будет с Ротанем и футболистами

Контракт главного тренера команды заканчивается летом 2025 года. То же самое касается и некоторых игроков во главе с Иваном Калюжным. Но если лидер "Александрии" уже решил покинуть клуб на правах свободного агента, то главного тренера еще можно удержать. Однако до конца чемпионата клуб не будет предлагать продлить контракты наставнику, менеджменту и игрокам.

Руслан Ротань на тренерской скамейке. Фото: УНИАН

По словам Игоря Бурбаса, в начале сезона перед футболистами "Александрии" не стояло никаких заданий. До сих пор непонятно, в чем заключается задача команды. Клуб должен занять второе или третье место в итоговой турнирной таблице. Только после этого будет определена задача на следующий сезон, начнется подписание новых контрактов.

Если удастся выполнить задачу на сезон, состав "Александрии" будет усилен. Но в случае, если не удастся финишировать на 2 или 3 месте, клуб устроит "распродажу" и попытается трудоустроить в других командах как можно больше игроков.

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