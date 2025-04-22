Олександрія вирішила долю Ротаня та лідерів команди

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: УНІАН

Скромна "Олександрія" продовжує йти на другому місці в чемпіонаті України з футболу. При цьому вже наприкінці сезону у головного тренера і частини гравців закінчаться контракти з клубом.

Ротань може піти з "Олександрії" на піку успіхів команди, повідомив на своєму YouTube-каналі журналіст Ігор Бурбас.

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У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги "Олександрія" обіграла на виїзді "Ворсклу" та зберегла друге місце в турнірній таблиці. Команда Руслана Ротаня відстає від "Динамо" на 6 очок і випереджає "Шахтар" на 4 бали. Успіхи футболістів не вплинули на рішення керівництва клубу, яке поки що не поспішає планувати майбутнє "Олександрії".

Іван Калюжний перед матчем. Фото: УНІАН

Що буде з Ротанем та футболістами

Контракт головного тренера команди закінчується влітку 2025 року. Те ж саме стосується та деяких гравців на чолі з Іваном Калюжним. Але якщо лідер "Олександрії" вже вирішив покинути клуб на правах вільного агента, то головного тренера ще можна втримати. Однак до кінця чемпіонату клуб не пропонуватиме продовжити контракти наставнику, менеджменту та гравцям.

Руслан Ротань на тренерській лавці. Фото: УНІАН

За словами Ігоря Бурбаса, на початку сезону перед футболістами "Олександрії" не стояло жодних завдань. Досі незрозуміло, у чому полягає завдання команди. Клуб має посісти друге або третє місце в підсумковій турнірній таблиці. Тільки після цього буде визначено завдання на наступний сезон, почнеться підписання нових контрактів.

Якщо вдасться виконати завдання на сезон, склад "Олександрії" буде посилено. Але в разі, якщо не вдасться фінішувати на 2 або 3 місці, клуб влаштує "розпродаж" та спробує працевлаштувати в інших командах якомога більше гравців.

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